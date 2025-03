Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer in Brake kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Beamte der Polizei Brake am Sonntag, 16. März 2025, gegen 23:55 Uhr, in Brake gestoppt.

Der 30-jährige Braker war mit einem Kleinwagen auf der Weserstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wurde an der Einmündung zur Straße "Am Stadion" gestoppt. Im Auto roch es nach Alkohol, auf der Rücksitzbank lagen mehrere Dosen Bier und geleerte Spirituosen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 30-Jährigen ergab dann auch einen Wert von 1,48 Promille.

Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Den Führerschein des 30-Jährigen stellten die Beamten sicher.

