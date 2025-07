POL-HAM: Unfallflucht auf der Poststraße

Hamm-Pelkum (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person verschaffte sich am Mittwoch, 9. Juli, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Straße "Auf Börgers Hof". Gegen 12.45 Uhr klingelte ein ihr unbekannter Mann an der Tür, der vorgab die Heizung ablesen zu wollen. Als die Seniorin den Eintritt verweigerte, drängte der unbekannte Mann sie zur Seite. In der Zwischenzeit konnte eine weitere männliche Person ...

mehr