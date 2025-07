POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich leicht

Hamm-Uentrop (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 8. Juli, 18 Uhr und Mittwoch, 9. Juli, 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher den VW eines 27-Jährigen in der Märkischen Straße. Der Hammer parkte sein am Fahrbahnrand. Als er am Mittwoch zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest. Der Gesamtschaden wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfall nimmt die ...

