Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte dringen in Wohnung ein

Hamm-Pelkum (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person verschaffte sich am Mittwoch, 9. Juli, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Straße "Auf Börgers Hof". Gegen 12.45 Uhr klingelte ein ihr unbekannter Mann an der Tür, der vorgab die Heizung ablesen zu wollen. Als die Seniorin den Eintritt verweigerte, drängte der unbekannte Mann sie zur Seite. In der Zwischenzeit konnte eine weitere männliche Person unbemerkt die Wohnung betreten. Als die Geschädigte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Gesprächsführer kann wie folgt beschrieben werden - zirka 1,60 Meter groß, schwarze, kurze Haare, sportliche Statur. Er trug dunkle Kleidung. Der zweite Tatverdächtige war zirka 1,70 Meter. Er hatte ebenfalls schwarze, kurze Haare und eine schlanke Statur.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell