POL-GÖ: (177/2025) Von Unbekannten massiv verletzt - Amtsgericht ordnet Veröffentlichung von Foto eines vor zwei Jahren in Göttingen schwer verletzten Mannes an, Hintergründe und Tatmotiv weiter ungeklärt

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße

Sonntag, 21. Mai 2023, gegen 15.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Der Fall ist weiter ungeklärt und lässt die Ermittler nicht los. Am Nachmittag des 21. Mai 2023, also vor rund zwei Jahren, wurde Matthias N. (Foto) nach einem anonymen Anruf bei der Feuerwehr schwer verletzt und nicht ansprechbar in seinem Appartement in einem Wohnkomplex an der Groner Landstraße aufgefunden. Der Göttinger wies schwere Hämatome im Gesicht und weitere multiple Verletzungen auf. Ein Rettungswagen transportierte ihn in eine Klinik.

Zunächst war unklar, wie sich der Mann die schweren Verletzungen zugezogen haben könnte. Eine angeordnete rechtsmedizinische Untersuchung ergab schließlich, dass sie die Folge von Schlägen und Tritten u. a. gegen den Kopf und demzufolge auf eine Fremdeinwirkung zurückzuführen waren. Der seinerzeit 56-Jährige muss demnach von einem oder auch mehreren Unbekannten massiv attackiert worden sein.

Tatort unbekannt

Ob sich die Tat in dem Appartement des Mannes, in dem Gebäudekomplex oder aber anderer Stelle, z. B. in der Innenstadt, abgespielt hat, konnte bislang nicht geklärt werden. Auch erbrachten alle bisher geführten Ermittlungen keine heiße Spur in dem mysteriösen Fall.

Zeugenaufruf mit Foto des Opfers

Als letztes noch auszuschöpfendes Mittel erließ das Amtsgericht Göttingen deshalb jetzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto des schwerverletzten Matthias N..

Die Ermittler von Polizei und Justiz hoffen, dass sich auf das veröffentlichte Bild des Mannes doch noch Zeugen melden, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

