Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (176/2025) Polizeistation Friedland hat neuen Leiter - Inspektionsleiter Marco Hansmann begrüßt Ullrich Björn Ritzau als Nachfolger von Jörk Grote in Groß Schneen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Göttingen (ots)

FRIEDLAND (jk) - Jetzt ist es amtlich! Die Polizeistation (PSt) Friedland hat einen neuen Leiter. Polizeihauptkommissar Ullrich Björn Ritzau (Foto) folgt auf Jörk Grote, der die Dienststelle mit Sitz in Groß Schneen (Landkreis Göttingen) von April 2022 bis Mai 2023 führte (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5253885) und inzwischen die Funktion des Leiters Einsatz- und Streifendienst 1 der Wache an der Groner Landstraße in Göttingen von seinem Kollegen und Vorgänger Andreas Momberg übernommen hat.

Seit Grotes Weggang war die Leitung der Polizeistation Friedland im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen vorübergehend anderweitig besetzt. Mit Polizeihauptkommissar Ritzau soll jetzt wieder Kontinuität einkehren, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Mitarbeitenden.

Offizielle Begrüßung durch Inspektionsleiter Marco Hansmann

Am vergangenen Mittwoch (28.05.25) begrüßte Polizeidirektor Marco Hansmann, seit 1. Mai Leiter der Polizeiinspektion (PI) Göttingen, Ullrich Björn Ritzau ganz offiziell in der PI und hieß ihn herzlich willkommen. Es war zugleich der erste Besuch des Inspektionsleiters bei der Polizeistation Friedland. Hansmann ergriff deshalb die Gelegenheit, um sich einen ersten Eindruck von der Land-Dienststelle zu machen und sich im persönlichen Gespräch bei den Mitarbeitenden vorzustellen.

An dem Termin in Groß Schneen nahmen u. a. auch die Leiterin des Polizeikommissariats Duderstadt Erste Polizeihauptkommissarin Julia Huhnold, dem die PSt Friedland seit Januar 2019 organisatorisch angegliedert ist, und der Bürgermeister der Gemeinde Gleichen Dirk Otter, teil.

Den Friedländer Bürgerinnen und Bürgern dürfte "der Neue" inzwischen vielleicht schon bekannt sein, denn er versieht bereits seit etwa sechs Monaten Dienst auf der Station. In dieser Zeit hat Ritzau eigenen Schilderungen zufolge bereits viele Gespräche geführt und auch Kontakte geknüpft.

Station bei Ritzau in guten Händen

Kommissariatsleiterin Huhnold und Inspektionsleiter Hansmann sind sich sicher, dass die Polizeistation Friedland bei dem 49-jährigen Polizeihauptkommissar in guten Händen ist.

"Die Funktion steht Dir gut zu Gesicht, die vielen positiven Rückmeldungen, auch von Kolleginnen und Kollegen, belegen dies", sagte Hansmann, der Ullrich Björn Ritzau bereits aus seiner Zeit bei der Polizeidirektion kennt.

"Ich denke, mit Dir haben wir eine dauerhafte und wirklich gute Besetzung für die Polizei in Friedland, von der wir überzeugt sind und an die wir glauben", sagte Inspektionsleiter Hansmann auch im Namen von Julia Huhnold. "Wir wünschen Dir alles Gute für die neue Verwendung und freuen uns, dass Du da bist!", so der Polizeidirektor abschließend.

Zur Person:

Ullrich Björn Ritzau ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder im Alter von 14 bis 21 Jahren. Er lebt in Göttingen. Dienstlich ist der Polizeihauptkommissar schon viel herumgekommen, kann demzufolge ein breites Spektrum an Fachwissen vorweisen. Seit seinem Eintritt in den Polizeivollzugsdienst im April 1995 fand Ritzau u. a. in der Göttinger Hundertschaft der Zentralen Polizeidirektion, im Einsatz- und Streifendienst in Göttingen und Northeim und im Stab der Polizeidirektion Göttingen Verwendung. Bevor ihn sein dienstlicher Weg im Oktober wunschgemäß zurück in die Polizeiinspektion Göttingen führte, war er exakt sechzehn Jahre als Leitender Beamter vom Dienst in der Lage- und Führungszentrale der Polizeidirektion Göttingen tätig.

"Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen bei der Übertragung der Leitung der Polizeistation Friedland. Im Laufe von mehr als 30 Dienstjahren entwickelte sich bei mir der Wunsch, eine Dienststelle zu leiten und ich sehe diese Aufgabe nun als Highlight meiner bisherigen beruflichen Laufbahn an. Diese verantwortungs- und anspruchsvolle Aufgabe werde ich voller Respekt und als Beitrag zur Sicherheit der Menschen der Gemeinden Friedland, Gleichen und Rosdorf wahrnehmen", sagte Ritzau.

"Mir ist das Sicherheitsgefühl aller Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Anliegen. Wir werden daran arbeiten, es zu steigern. Wichtig ist dabei selbstverständlich auch die Zusammenarbeit und Abstimmung mit Gemeindevertretungen und Institutionen. Persönliche Kennenlern- und Abstimmungsgespräche mit allen Gemeindebürgermeistern zu verschiedenen Themen haben bereits stattgefunden. Wir stehen in engem Kontakt miteinander, die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und auf Augenhöhe. Das Grenzdurchgangslager (GDL) Friedland und die dort ansässigen Behörden spielen in diesem Kontext eine gewichtige Rolle, ist doch das GDL zentraler Anlaufpunkt vieler Geflüchteter verschiedenster Nationalitäten - der ständige Kontakt und eine permanente Abstimmung daher unentbehrlich", ergänzte der neue Stationsleiter.

Informationen zur Polizeistation Friedland siehe auch Homepage der Polizeiinspektion Göttingen unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_goettingen/polizeistation-friedland-727.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell