HZA-EF: Zoll stellt 100.000 Schmuggel-Zigaretten auf Autobahn 4 sicher

Erfurt/Hof (ots) - Knapp zwölf Gramm Crystal stellte der Zoll am 16. November 2024 bei einer 39-jährigen Frau während einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 72 in Höhe des Autobahndreiecks Hochfranken sicher, das die Frau in ihrem Genitalbereich versteckt hatte. Die Frau aus dem Ilm-Kreis war zusammen mit zwei ...

