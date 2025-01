BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 73-Jährigen - er war gerade erst wieder frei

Dortmund - Gelsenkirchen (ots) - Am Nachmittag des 29. Januars trafen Beamte der Bundespolizei in den Hauptbahnhöfen Dortmund und Gelsenkirchen gesuchte Straftäter an und nahmen diese fest. Um 16 Uhr wurden Bundespolizisten auf einen 29-Jährigen im Hauptbahnhof Dortmund aufmerksam. Eine Überprüfung der Daten ...

