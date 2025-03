BPOL NRW: Unbekannter bedroht Jugendgruppe mit Messer

Düsseldorf (ots) - Am gestrigen Sonntag (23.03.2025) nahm die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf gleich drei Reisende fest, nach denen gesucht wurde. Am Sonntagmorgen wurde zu Beginn ein 40-jähriger Deutscher kontrolliert, der beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei zu fliegen. Hier stellten die Beamten fest, dass der Mann im Juli 2024 durch die Staatsanwaltschaft ...

mehr