BPOL NRW: Vandalismus am Bahnhof Oelde - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Am Samstagabend (22. März) verhafteten Bundespolizisten einen Mann am Dortmunder Flughafen, der beabsichtigte in das Bundesgebiet einzureisen. Ermittlungen zeigten zuvor, dass eine Staatsanwaltschaft per Haftbefehl nach ihm suchen ließ. Um 20 Uhr erschien der 46-Jährige bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Jerewan/ Armenien. ...

