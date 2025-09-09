LPI-J: Mit gestohlenem und manipuliertem E-Bike unterwegs
Weimar (ots)
Am Montagabend wurde in der Ortslage Kranichfeld ein 48-jähriger Radfahrer festgestellt und kontrolliert. Das Haibike war nicht nur augenscheinlich manipuliert, was es zulassungs- und fahrerlaubnispflichtig machte. Es war auch nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Gleich drei Strafanzeigen erwarten nun den Kranichfelder. Das Rad wurde abgeschleppt und sichergestellt.
