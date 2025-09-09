PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Handyklau

Weimar (ots)

Am Montagvormittag befand sich eine 35-jährige Weimarerin zum Einkaufen in der Humboldtstraße und hängte dabei ihr IPhone an den Einkaufswagen. Ein 63-Jähriger nutzte die Gelegenheit und entwendete das 1200 Euro teure Handy. Die Geschädigte konnte mit ihrer Uhr vor dem Einkaufsmarkt einen Alarmton auf dem Handy auslösen. Dabei lief ihr zufällig der Täter über den Weg und sie konnte ihr Handy aus dem Rucksack des Mannes klingeln hören. Er gab an, dass er das Telefon später an der Information des Einkaufsmarktes abgeben wollte. Diese Schutzbehauptung nutzte ihm nichts, er muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten. Das Handy erhielt die rechtmäßige Besitzerin zurück.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

