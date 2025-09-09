PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fachmännisch demontiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hartmannsdorf: Zwischen Sonntagabend, gegen 20 Uhr, und Montagvormittag, gegen 11 Uhr, begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem am Raudabach abgestellten Pkw BMW. Von diesem demontierten die Täter sowohl den Kühlergrill aus auch die Blinker und entfernten sich unerkannt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

