Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtasche über Nacht vergessen

Jena (ots)

Die Handtasche mal fix an den Einkaufswagen oder, wie im folgenden Fall, an den Rollator hängen - wer kennt es nicht. Jedoch verliert man so sein Eigentum schnell aus dem Auge und lässt es unbeobachtet. Oder man vergisst es ganz und gar, bis man das Fehlen bemerkt. So erging es eine Anwohnerin der Ernst-Schneller-Straße. Die Frau vergaß am Sonntagabend ihre Handtasche an ihrem Rollator, welcher im Hausflur stand. Montagmorgen musste sie das Fehlen der Handtasche, mitsamt Inhalt, feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Um derartigen Sachverhalten vorzubeugen rät die Polizei, dass Handtaschen oder auch Einkaufsbeutel, in denen das Portemonnaie ist, nicht an den Einkaufswagen oder auch den Rollator zu hängen. Behalten Sie die Tasche am Körper und verschließen sie diese stets. So beugen sie etwaigen Diebstahlhandlungen vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell