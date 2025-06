Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrüger stoppen Mann im Elektromobil und stehlen wertvolle Kette, Polizei sucht Zeugen

Rheine (ots)

Ein 77-jähriger Mann aus Rheine ist am Mittwoch (25.06.25) gegen 11.30 Uhr am Lingener Damm Opfer von Betrügern geworden. Der Rheinenser war mit seinem Elektromobil in Richtung stadteinwärts unterwegs. Ein Auto bog dann vor ihm nach links in die Bayernstraße ein und hielt an. Auch der E-Mobil-Fahrer musste deshalb halten. Eine Frau sprach den 77-Jährigen aus dem Auto heraus an und fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Kurz darauf stieg die Frau aus und behauptete, sie wolle dem Rheinenser zum Dank für seine Auskünfte etwas schenken. Später stellte der Geschädigte fest, dass die Frau seine Halskette gestohlen hatte. Die Unbekannte hatte den Aussagen zufolge auf dem Beifahrersitz gesessen. Am Steuer saß ein Mann. Eine nähere Beschreibung der Täterin und des Täters liegt nicht vor. Bei dem Auto handelte es sich um einen Kombi, möglicherweise einen Audi oder Mercedes. Der Wagen hatte demnach ein Essener Kennzeichen. Der Wert der gestohlenen Kette, an der zwei Ringe befestigt waren, liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Es handelte sich um eine stabile Goldkette mit zwei goldenen Ringen. Die Polizei sucht Zeugen dieser Tat. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

