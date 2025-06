POL-ST: Ochtrup, E-Mountainbikefahrer nach Verkehrsunfall verstorben Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.06.2025

Rheine (ots) - Zwischen Freitag (20.06.), 16.00 Uhr und Montag (23.06.), 05.30 Uhr sind unbekannte Täter an der Hauenhorster Straße in ein Firmengebäude eingebrochen. Sie haben ein Glaselement an einem Lager eingeschlagen, um so in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Gebäude sind zahlreiche Gegenstände gestohlen worden. Eine genaue Angabe über das Diebesgut konnte bislang nicht getroffen werden. Von einem weiteren ...

mehr