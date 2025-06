Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sekundenschlaf

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen konnte sich ein 22-jähriger Renault-Fahrer bei seinem Schutzengel bedanken. Der junge Mann befuhr die B 85 von Blankenhain in Richtung Bad Berka, als er auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam und sein Fahrzeug fortfolgend in der Böschung aufs Dach kippte. Glücklicherweise wurde er durch Unfall nur leicht verletzt. Er beschädigte jedoch neben zwei Buchen auch einen Leitpfosten. Als Unfallursache gab er Sekundenschlaf aufgrund von Übermüdung an, weswegen er sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7000 EUR und es musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Fremdschaden liegt bei über 1000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell