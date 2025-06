LPI-J: Fahrradfahrer bei Unfall in Eisenberg verletzt

PI Apolda (ots) - Am 06.06.2025, 13:15 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Burkhardtstraße, Einmündung zur Niemöllerstraße. Der Fahrer eines Pkw Seat Ibiza befuhr die Niemöllerstraße in Richtung Burkhardtstraße. Er wollte in die Burkhardtstraße nach rechts abbiegen. Dabei musste der Fahrzeugführer die Vorfahrt beachten. Der Geschädigte befuhr mit seinem Krad Kawasaki die Burkhardtstraße in Richtung Moskauer ...

