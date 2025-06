Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher verspeist Erdbeeren

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begab sich ein Unbekannter auf das umzäunte Grundstück einer medizinischen Einrichtung in Weimar West. Dort trat er die Tür einer Gartenhütte auf, durchsuchte den Innenraum und verließ sie aber anschließend ohne Beutegut. In der Folge widmete er sich den davor angelegten Beeten. Nachdem er einige Erdbeeren von diesen verspeiste und drei Zwiebeln ausgrub, entfernte er sich unerkannt vom Tatort. Der verursachte Sachschaden übersteigt den Wert seiner Beute bei Weitem und beläuft sich auf circa 600 EUR. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0145323/2025 mit der Polizei in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

