Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtliche Besucher

Jena (ots)

Einen ungewollten nächtlichen Besucher hatte ein Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Goethestraße. wie ein Mitarbeiter am Montagmorgen feststellen musste, waren zwischen Samstagabend und Montagvormittag ein oder mehrere Unbekannte im Lager des Geschäftes. Hierbei hatten der oder die Täter die Spinde geöffnet und Bargeld aus einer Schublade entwendet. Sowohl die Höhe des Sach- und Beuteschadens sowie der Tathergang an sich sind nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell