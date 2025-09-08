LPI-J: Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt
Jena (ots)
Der Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Montagmorgen in der Ortslage Schirnewitz leicht verletzt, als er die Landstraße von Altendorf in Richtung Milda befuhr. Hier mißachtete ein 70jähriger Pkw Fahrer die Vorfahrt des Kleinkraftradfahrers und kollidierte mit diesem. Der Mopedfahrer wurde hierbei leicht verletzt.
