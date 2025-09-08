PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt

Jena (ots)

Der Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Montagmorgen in der Ortslage Schirnewitz leicht verletzt, als er die Landstraße von Altendorf in Richtung Milda befuhr. Hier mißachtete ein 70jähriger Pkw Fahrer die Vorfahrt des Kleinkraftradfahrers und kollidierte mit diesem. Der Mopedfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

