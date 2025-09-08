LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet

Weimar (ots) - Kurz vor Sonntagmitternacht spazierten auf der Ortsverbindungsstraße Kleinobringen - Großobringen vier Schafe auf der Fahrbahn, so dass Verkehrsteilnehmer nicht mehr weiterfahren konnten. Die Tiere schafften es bis zur Ortslage Kleinobringen, wo sie durch Anwohner eingefangen und in einem Garten untergebracht wurden. Der Eigentümer war bekannt und konnte im Anschluss verständigt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

