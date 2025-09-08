LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet
Apolda (ots)
Am Sonntag kam es in der Erfurter Straße zu einem Verkehrsunfall. Als dort ein 68-jähriger Ford-Fahrer aus einer Parkplatzausfahrt fuhr, beachtetet er die Vorfahrt nicht und stieß mit einem 26-jährigen Dacia-Fahrer zusammen. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
