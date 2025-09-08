PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert in Straßengraben gefahren - drei Verletzte

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr eine 41-jährige Opel-Fahrerin die Landstraße 1055, aus Richtung Berlstedt kommend, in Fahrtrichtung Schwerstedt. Mit an Bord waren ihre beiden Kinder, 7 und 10 Jahre alt. Vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung kam die Frau plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, wo sich das Fahrzeug drehte und schließlich stark beschädigt zum Stehen kam. Die drei Insassen konnten sich selbständig aus dem Auto befreien und wurden leicht verletzt in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest an der Unfallstelle erbrachte einen Wert von knapp 2,5 Promille. Neben der Durchführung einer Blutentnahme wurde auch der Führerschein der Fahrerin sichergestellt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 12:19

    LPI-J: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Apolda (ots) - Am 06.09.2025 kam es gegen 11:30 Uhr in Apolda, Über den Teichgärten Höhe Hausnummer 6 zu einem Verkehrsunfall. Eine 22 Jahre alte Fahrerin eines grauen VW Golf V. In entgegengesetzte Richtung fuhr ein 59-jähriger Volvo XC60-Lenker. Dieser wich aufgrund des Gegenverkehrs nach rechts aus und wartete. Trotz aller Vorsicht kam es zur Kollision, wobei die Frau zunächst in unbekannte Richtung weiterfuhr. ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 12:18

    LPI-J: Verkehrsunfall unter Alkohol

    Apolda (ots) - Am 06.09.2025 kam es gegen 19:15 Uhr in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Renault-Fahrer geriet in der Niemöllerstraße, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 28 Jahre alten Lenker eines Skoda. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher mit über 1,5 Promille Atemalkohol fuhr und zudem nicht in Besitz einer ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 12:18

    LPI-J: Drogen- und Parfumfund

    Apolda (ots) - Am 05.09.2025, gegen 19:00 Uhr, fiel der Polizei ein Mann in Apolda auf. Bei Erblicken der Beamten lachte er und warf seinen Rucksack auf den Boden. Bei der Kontrolle des 25-jährigen wurde eine kleine Menge Betäubungsmittel festgestellt. In seinem Rucksack befanden sich zudem drei noch verpackte Parfums im Wert von über 300,00 Euro. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen. Wie sich herausstellte, wurden eben jene Düfte zuvor in einer Drogerie in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren