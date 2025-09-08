Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert in Straßengraben gefahren - drei Verletzte

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr eine 41-jährige Opel-Fahrerin die Landstraße 1055, aus Richtung Berlstedt kommend, in Fahrtrichtung Schwerstedt. Mit an Bord waren ihre beiden Kinder, 7 und 10 Jahre alt. Vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung kam die Frau plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, wo sich das Fahrzeug drehte und schließlich stark beschädigt zum Stehen kam. Die drei Insassen konnten sich selbständig aus dem Auto befreien und wurden leicht verletzt in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest an der Unfallstelle erbrachte einen Wert von knapp 2,5 Promille. Neben der Durchführung einer Blutentnahme wurde auch der Führerschein der Fahrerin sichergestellt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

