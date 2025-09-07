Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall unter Alkohol

Apolda (ots)

Am 06.09.2025 kam es gegen 19:15 Uhr in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Renault-Fahrer geriet in der Niemöllerstraße, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 28 Jahre alten Lenker eines Skoda. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher mit über 1,5 Promille Atemalkohol fuhr und zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin nutzte der Verursacher das Auto eines Bekannten ohne dessen Wissen. Der Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt und am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Renault war ebenso nicht mehr fahrbereit. Dieser Schaden wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

