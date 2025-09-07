PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall unter Alkohol

Apolda (ots)

Am 06.09.2025 kam es gegen 19:15 Uhr in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Renault-Fahrer geriet in der Niemöllerstraße, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 28 Jahre alten Lenker eines Skoda. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher mit über 1,5 Promille Atemalkohol fuhr und zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin nutzte der Verursacher das Auto eines Bekannten ohne dessen Wissen. Der Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt und am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Renault war ebenso nicht mehr fahrbereit. Dieser Schaden wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 12:18

    LPI-J: Drogen- und Parfumfund

    Apolda (ots) - Am 05.09.2025, gegen 19:00 Uhr, fiel der Polizei ein Mann in Apolda auf. Bei Erblicken der Beamten lachte er und warf seinen Rucksack auf den Boden. Bei der Kontrolle des 25-jährigen wurde eine kleine Menge Betäubungsmittel festgestellt. In seinem Rucksack befanden sich zudem drei noch verpackte Parfums im Wert von über 300,00 Euro. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen. Wie sich herausstellte, wurden eben jene Düfte zuvor in einer Drogerie in ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 12:17

    LPI-J: Garageneinbrüche

    Apolda (ots) - In der Zeit vom 03.09. bis 06.09.2025 wurden im Stadtgebiet Apolda mehrere Garagen aufgebrochen. Jeweils drei Garagen fielen Unbekannten in der Stobraer Straße zum Opfer, indem sie gewaltsam geöffnet wurden. Neben einfachen Einrichtungsgegenständen wurden auch die amtlichen Kennzeichen AP-RH12 entwendet. Gleichfalls wurden drei Garagen in der Unruhstraße aufgebrochen. Hier wurden Werkzeuge von geringem Wert gestohlen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 12:16

    LPI-J: Einbruch in Gartenlaube

    Apolda (ots) - In der Zeit vom 03.09. auf den 04.09.2025 wurde durch Unbekannte in einen Garten der Kleingartenanlage Frischauf e.V. in Apolda eingebrochen. Neben Kleinteilen wurden eine Makita Heckenschere, eine Heißluftfritteuse, ein Wasserkocher sowie Kochfeld entwendet. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren