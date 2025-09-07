Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen- und Parfumfund

Apolda (ots)

Am 05.09.2025, gegen 19:00 Uhr, fiel der Polizei ein Mann in Apolda auf. Bei Erblicken der Beamten lachte er und warf seinen Rucksack auf den Boden. Bei der Kontrolle des 25-jährigen wurde eine kleine Menge Betäubungsmittel festgestellt. In seinem Rucksack befanden sich zudem drei noch verpackte Parfums im Wert von über 300,00 Euro. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen. Wie sich herausstellte, wurden eben jene Düfte zuvor in einer Drogerie in Weimar gestohlen.

