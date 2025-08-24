PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bebra und Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in Bebra

Bebra. Im Zeitraum zwischen dem 23.08., 14:00 Uhr und dem 24.08., 13:16 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW Audi A3 in grau, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Ludwig-Uhland-Straße Höhe Hausnummer 1, in 36179 Bebra ab. Gegen 01:00 Uhr in der Nacht hörte die Geschädigte einen lauten Knall. Sie schaute aus dem Fenster, konnte aber keine Feststellung treffen. Als sie zu ihrem Fahrzeug gegen 13:16 Uhr kam, konnte sie einen erheblichen Sachschaden von mindestens 2000 Euroan ihrem PKW feststellen. Der unfallverursachende PKW war nicht mehr vor Ort. Die Polizeistation in Rotenburg an der Fulda sucht nun Zeugen für diesen Vorfall. Hinweise bitte unter Telefon: 06623/937-0

Hünfeld - Am 29.07.2025 kam es gegen 10:45 Uhr am Kreisel Josefstraße - Mackenzeller Straße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt war die Einfahrt in den Kreisel von der Josefstraße kommend durch das Zeichen 267 verboten. Trotzdem befuhr ein schwarzer BMW den Kreisel über die linke Fahrspur entgegengesetzt der Fahrtrichtung und fuhr auch über die linke Spur in den Gegenverkehr wieder aus dem Kreisel heraus in die Mackenzeller Straße. Hierbei wurden, laut einem Zeugen, zwei Fahrzeuge zu einer Vollbremsung genötigt, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrzeuge befuhren die Mackenzeller Straße in Richtung des Kreisels. Der Fahrer des BMW sei dann mit überhöhter Geschwindigkeit und aufheulenden Motor in Richtung Mackenzell davongefahren. Die Polizei sucht nun nach den beiden Fahrzeugführern, die zur Vollbremsung gezwungen wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon: 06652 - 96580.

