POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind auf Fahrrad in Petersberg-Steinau

Fulda (ots)

Petersberg. Am Samstagabend (23.08.) kam es gegen 19:50 Uhr in der Stellbergstraße in Petersberg-Steinau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad. Ein 28-jähriger Mann aus Stuttgart befuhr mit seinem BMW 1er die Stellbergstraße in Richtung Taunusstraße. Zeitgleich fuhr ein 7-jähriger Junge mit seinem Kinderfahrrad aus einer Hofeinfahrt und querte hierbei die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Abklärung ins Klinikum Fulda gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt diesen auf etwa 600 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

