POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall auf der L3306 - Alleinunfall eines Pkws mit einer leichtverletzten Person
Heringen - Am Samstag (23.08.), gegen 06:26 Uhr, kam es auf der L3306 zwischen Heringen-Wölfershausen und Heringen-Lengers zu einem Verkehrsalleinunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die L3306 aus Richtung Heringen-Wölfershausen in Richtung Heringen-Lengers. Die Pkw-Fahrerin kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und anschließend in einem Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und im Klinikum Bad Hersfeld ambulant ärztlich behandelt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.
An der Unfallstelle waren eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld sowie ein Rettungswagen aus Heringen im Einsatz.
Der entstandene Sachschaden des Fahrzeugs beläuft sich auf rund 3.000 Euro.
