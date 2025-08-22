PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Motorradfahrerin verletzt sich leicht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (21.08.), gegen 16.00 Uhr, bog eine 39-jährige Kradfahrerin aus Bad Hersfeld mit einer Suzuki von der B 27 kommend auf die B 62 in Richtung Sorga ab. Beim Abbiegevorgang verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle, querte mit ihrem Krad die Verkehrsinsel und kam auf der rechten Fahrbahnseite der Frankfurter Straße zum Liegen. Die 39-Jährige Fahrerin wurde hierbei leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (20.08), gegen 23:50 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem gelben LKW und gelben Anhänger den Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße um dort eine Wechselbrücke abzustellen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einer dort befindlichen Straßenlaterne, wobei diese beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

