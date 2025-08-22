Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abruptes Ende einer Fahrt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Quirla: Donnerstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, wollte eine 35-jährige VW-Fahrerin von der Landstraße in Richtung Mörsdorf nach links in Richtung Bollberg/ Autobahnauffahrt abbiegen. hierbei übersah diese einen entgegenkommenden Mitsubishi, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei wurden sowohl die 35-Jährige als auch der 50-jährige Mitsubishifahrer verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es kam für gut 90 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell