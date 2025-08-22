PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontal mit Gegenverkehr kollidiert

Jena (ots)

Aus bisher noch ungeklärten Gründen geriet ein 60-jährige Fahrer eines Fiat Transporters am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Jena und Isserstedt in den Gegenverkehr. In einer Kurve kam er von seiner Fahrspur nach links auf die Gegenspur, wo sich zu diesem Zeitpunkt ein Pkw Skoda näherte. durch den Frontalzusammenstoß wurde der Skoda derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Auch der 42-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste für knapp drei Stunden teils komplett gesperrt werden. der Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Landespolizeiinspektion Jena

