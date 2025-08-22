PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Weimar (ots)

Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, fiel Weimarer Polizeibeamten ein Mann mit Fahrrad auf, den sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Der Mann versuchte zu flüchten, konnte aber festgehalten werden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 18-jährige Weimarer das Fahrrad im Wert von 700 Euro kurz zuvor in der Gerberstraße entwendet. Das Fahrrad wurde vorerst zur Eigentumssicherung des noch unbekannten Eigentümers sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

