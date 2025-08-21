PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Ihrer Polizei auf einen Kaffee - unser Fazit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Am Mittwoch, den 20. August 2025, waren wir mit der Veranstaltung "Coffee with a Cop" im Eisenberger Stadion, im Rahmen des Gesundheits- und Sporttages sowie des Freibadfestes, zugegen. Bei bestem Wetter konnten wir viele gute Gespräche zum Thema Einbruchsschutz und Kriminalprävention, aber auch zur Thematik Nachwuchsgewinnung und allgemeine Gespräche über die Aufgaben der Thüringer Polizei führen. Umrahmt wurden diese Interaktionen mit einem leckeren Heißgetränk eines Baristas. Grundsätzlich war die Veranstaltung rundum gelungen. Neben den vielen, bereits angesprochenen Gesprächen, betätigten sich unsere Kolleginnen und Kollegen auch sportlich. Im Rahmen des Spendenlaufes absolvierten sie mehrere Stadionrunden für einen guten Zweck - pro Runde ging ein Obolus von einem Euro an das Tierheim Eisenberg. Überschattet wurde der grundlegend rundum erfolgreiche Tag jedoch von zwei echten Einsätzen im und um den Veranstaltungsraum. Hier wird auf die Pressemeldung der Landespolizeiinspektion Jena vom 21.08.2025 um 11:55 Uhr ("Zweimal war einfach zu viel") verwiesen. Hier bekamen die Anwesenden gleich mal "vorgeführt", was echte Polizeiarbeit bedeutet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:55

    LPI-J: Führerscheinklassen reichen nicht aus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Petersberg: Die erforderliche Führerscheinklasse fehlte am Mittwochabend einem Fahrer eines Gespanns von Pkw und Anhänger. Dieser ist im Ahornweg einer Kontrolle unterzogen worden. Mit dem Anhänger war das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überschritten und damit die Klasse B nicht mehr ausreichte. Ein Arbeitskollege des Fahrers konnte die erforderliche Klasse vorweisen und übernahm ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:55

    LPI-J: Berauscht unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Auch mit einem Skateboard darf man nicht berauscht fahren, wenn es eine elektrische Unterstützung hat. Ein 36-Jähriger ist am Mittwochabend mit einem solchen Elektrokleinstfahrzeug in Eisenberg erwischt worden. Dieser wies einen positiven Drogentest auf, sodass die Fahrt für ihn damit beendet war. In Streifenwagen ging es dann weiter in ein Krankenhaus zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme. Im Rahmen des ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:55

    LPI-J: Zweimal war einfach zu viel

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Zwei Sachverhalte innerhalb einer Stunde, wobei sich die Intensität des Auftretens eines 45-Jährigen übertrafen. Gegen 16:30 Uhr erschien der bereits hinlänglich polizeibekannte Mann vor einem Veranstaltungsgelände in der Saasaer Straße. Im Gepäck seines Fahrrades - eine Eisenstange. Hierbei war der deutsche Staatsbürger stark alkoholisiert. Die im Rahmen einer Veranstaltung vor Ort befindlichen Beamten erkannten die Situation, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren