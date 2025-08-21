Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Ihrer Polizei auf einen Kaffee - unser Fazit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Am Mittwoch, den 20. August 2025, waren wir mit der Veranstaltung "Coffee with a Cop" im Eisenberger Stadion, im Rahmen des Gesundheits- und Sporttages sowie des Freibadfestes, zugegen. Bei bestem Wetter konnten wir viele gute Gespräche zum Thema Einbruchsschutz und Kriminalprävention, aber auch zur Thematik Nachwuchsgewinnung und allgemeine Gespräche über die Aufgaben der Thüringer Polizei führen. Umrahmt wurden diese Interaktionen mit einem leckeren Heißgetränk eines Baristas. Grundsätzlich war die Veranstaltung rundum gelungen. Neben den vielen, bereits angesprochenen Gesprächen, betätigten sich unsere Kolleginnen und Kollegen auch sportlich. Im Rahmen des Spendenlaufes absolvierten sie mehrere Stadionrunden für einen guten Zweck - pro Runde ging ein Obolus von einem Euro an das Tierheim Eisenberg. Überschattet wurde der grundlegend rundum erfolgreiche Tag jedoch von zwei echten Einsätzen im und um den Veranstaltungsraum. Hier wird auf die Pressemeldung der Landespolizeiinspektion Jena vom 21.08.2025 um 11:55 Uhr ("Zweimal war einfach zu viel") verwiesen. Hier bekamen die Anwesenden gleich mal "vorgeführt", was echte Polizeiarbeit bedeutet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell