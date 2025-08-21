PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beteiligter und Zeugen eines Verkehrsgeschehens gesucht

Jena (ots)

Auf der Bundesstraße 7 ist es am Mittwochmorgen zu einem gefährlichen Verkehrsgeschehen gekommen. Gegen 09:20 Uhr ist ein Pkw, der von Cospeda gekommen ist, auf die B7 in Richtung Jena aufgefahren, hat aber dabei nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr geachtet. Ein aus Richtung Isserstedt ankommender Mopedfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Dabei ist ihm auch ein Schaden entstanden, verletzt wurde er aber nicht. Zur Klärung des Ereignisses werden nun der beteiligte Pkw-Fahrer und weitere Zeugen gesucht. Bitte wenden sie sich an die Polizei in Jena unter 03641 81-0 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de. Für eine schnelle Zuordnung wird gebeten, das Aktenzeichen 0216442/2025 anzugeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:55

    LPI-J: Brand in Gewerbehaus

    Jena (ots) - In einem Geschäftsgebäude in der Löbstedter Straße ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei eilten mit Blaulicht und Martinshorn vor Ort und begannen mit der Einsatzbewältigung. Neben den umfangreichen Löschmaßnahmen sind etwa 30 Personen evakuieret und parallel die Straße gesperrt worden. Durch den Brand ist am Gebäude sowie an der darin befindlichen Technik Schäden in Höhe von circa 65.000 Euro entstanden. Personen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:55

    LPI-J: Notwendige Hilfe unterlassen

    Jena (ots) - Ein Fahrgast in einem Taxi bekam am Mittwochnachmittag plötzlich körperliche Probleme und wurde bewusstlos. Eine am Nonnenplan zufällig vorbeilaufende Passantin erkannte die Situation und leistete sofort Erste Hilfe. Sie zog den Mann aus dem stehenden Taxi und begann mit Reanimationsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintraf und übernahm. Der Taxi-Fahrer hat jedoch weder den Notruf gewählt noch ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:47

    LPI-J: Brennende Mülltonne

    Weimar (ots) - Um die Mitternachtszeit von Mittwoch zu Donnerstag setzte ein unbekannter Täter im Bereich Ettersburger Straße / Heldrunger Straße eine Mülltonne in Brand, die sich in einem umzäunten und verschlossenen Bereich befand. Diese brannte komplett nieder und zog eine weitere in Mitleidenschaft. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Täterhinweise gibt es derzeit keine. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren