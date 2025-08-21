Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beteiligter und Zeugen eines Verkehrsgeschehens gesucht

Jena (ots)

Auf der Bundesstraße 7 ist es am Mittwochmorgen zu einem gefährlichen Verkehrsgeschehen gekommen. Gegen 09:20 Uhr ist ein Pkw, der von Cospeda gekommen ist, auf die B7 in Richtung Jena aufgefahren, hat aber dabei nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr geachtet. Ein aus Richtung Isserstedt ankommender Mopedfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Dabei ist ihm auch ein Schaden entstanden, verletzt wurde er aber nicht. Zur Klärung des Ereignisses werden nun der beteiligte Pkw-Fahrer und weitere Zeugen gesucht. Bitte wenden sie sich an die Polizei in Jena unter 03641 81-0 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de. Für eine schnelle Zuordnung wird gebeten, das Aktenzeichen 0216442/2025 anzugeben.

