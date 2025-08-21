PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Gewerbehaus

Jena (ots)

In einem Geschäftsgebäude in der Löbstedter Straße ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei eilten mit Blaulicht und Martinshorn vor Ort und begannen mit der Einsatzbewältigung. Neben den umfangreichen Löschmaßnahmen sind etwa 30 Personen evakuieret und parallel die Straße gesperrt worden. Durch den Brand ist am Gebäude sowie an der darin befindlichen Technik Schäden in Höhe von circa 65.000 Euro entstanden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Ursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

