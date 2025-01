POL-HI: Nachtragsmeldung zum Lkw-Unfall auf der A7 - Bergung beendet, weiterer Fahrsteifen freigegeben

Hildesheim (ots) - Bockenem (sev) Am Morgen des 21. Januar 2025 kam es in Bockenem zu einem Akt von Vandalismus. Zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr wurde eine Fensterscheibe in der Martin-Luther-Straße beschädigt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei gehen die Beamten davon aus, dass Unbekannte, vermutlich Jugendliche auf dem Weg zur Schule, große Äste gegen die Scheibe geworfen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

