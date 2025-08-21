Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrer und Sozius bei Sturz verletzt

Weimar (ots)

Am Mittwochabend machte ein 15-Jähriger in Blankenhain eine illegale Spritztour mit einem Moped. Er hatte nämlich keine Fahrerlaubnis. Mit an Bord befand sich ein 8-jähriger Junge. Auf einer Kiesfläche rutschte das Moped weg, wodurch es nach links fiel und die beiden Jungs auf die Fahrbahn stürzten. Sie wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins nahe gelegene Klinikum gebracht. Der Opa des 15-Jährigen kümmerte sich um die Bergung des Mopeds.

