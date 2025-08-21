LPI-J: In Umkleide eingebrochen
Weimar (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu den Umkleideräumen einer Klinik in Bad Berka. Diese befinden sich im Kellergeschoss. Dort wurden auf unbekannte Weise sämtliche Spinde geöffnet. Ohne darin etwas gefunden zu haben, wurde lediglich ein Bauteil der Eingangstür entwendet. Dieses hatte einen Wert von ca. 400 Euro. Der entstandene Sachschaden war mit geschätzten 1100 Euro wesentlich höher. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
