Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Umkleide eingebrochen

Weimar (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu den Umkleideräumen einer Klinik in Bad Berka. Diese befinden sich im Kellergeschoss. Dort wurden auf unbekannte Weise sämtliche Spinde geöffnet. Ohne darin etwas gefunden zu haben, wurde lediglich ein Bauteil der Eingangstür entwendet. Dieses hatte einen Wert von ca. 400 Euro. Der entstandene Sachschaden war mit geschätzten 1100 Euro wesentlich höher. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

