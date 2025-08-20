Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Sonne geblendet

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag befuhr eine 62-jährige VW-Fahrerin die Landhausallee in Fahrtrichtung Süßenborn. Kurz vor dem Ortseingang wurde sie derart von der Sonne geblendet, dass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und erst mit einer Straßenlaterne kollidierte und anschließend mit einem Baum. Sie verletze sich leicht und wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Das 1-jährige Mädchen, welches sich ebenfalls im Pkw befand, blieb glücklicherweise unverletzt. Sowohl am Pkw als auch an Laterne und Baum entstanden unfallbedingter Sachschaden.

