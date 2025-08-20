Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe flüchten

Weimar (ots)

Dienstagmorgen wurden in einem Einkaufsmarkt in Weimar-Nord zwei Ladendiebe auf frischer Tat gestellt. Während ein Täter festgehalten werden konnte, flüchtete der andere in unbekannte Richtung. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte auch der zuvor Festgehaltene entkommen. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte schon nach kurzer Zeit zur Feststellung eines Täters in der Ettersburger Straße. Auch der zweite konnte namentlich bekannt gemacht werden. Es handelte sich um einen 18- und einen 20-Jährigen. Der Wert der entwendeten Lebensmittel lag bei knapp 26 Euro. Der Mitarbeiter des Einkaufsmarktes, der versucht hatte einen Täter festzuhalten, wurde bei dessen Flucht leicht an der Hand verletzt.

