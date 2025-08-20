PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Mauerfassade durch Bus beschädigt

Apolda (ots)

Aus noch unbekannten Gründen touchierte ein 31-jähriger Busfahrer gestern eine Hausfassade als er die Christoph-Günther-Straße in Richtung Mattstedt befuhr. Es wurde niemand verletzt, auch der Bus war auch noch fahrtauglich, aber es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 25.000 Euro für den 71-jährigen Hausbesitzer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren