LPI-J: Mauerfassade durch Bus beschädigt
Apolda (ots)
Aus noch unbekannten Gründen touchierte ein 31-jähriger Busfahrer gestern eine Hausfassade als er die Christoph-Günther-Straße in Richtung Mattstedt befuhr. Es wurde niemand verletzt, auch der Bus war auch noch fahrtauglich, aber es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 25.000 Euro für den 71-jährigen Hausbesitzer.
