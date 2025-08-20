PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sturz eines Motorradfahrers

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sulza: Tiefstehende Sonne und dazu noch ein störendes Insekt - das passte nicht zusammen und wurde am Dienstagabend einem 19-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis. Dieser fuhr am Abend im Saale Holzland-Kreis von Großbockedra in Richtung Sulza, als beides plötzlich eintraf. Durch das Tier am Visier des Helmes erschrak der Jugendliche und kam mit seinem Gefährt ins Straucheln. Fortfolgend stürzte er auf der Straße und verletzte sich dadurch. Polizei und Krankenwagen kamen sofort hinzu und kümmerten dich um den Verunfallten. Zur weiteren Behandlung ist er anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
