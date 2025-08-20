LPI-J: Unfallflucht beobachtet
Jena (ots)
Gleich mehrfach stieß ein Pkw-Fahrer beim Einparken gegen ein anderes Fahrzeug. Dies beobachtete am Dienstagabend ein Zeuge in der Kronfeldstraße. Im Anschluss parkte der Verursacher sein Fahrzeug abseits der Unfallstelle und entfernte sich zu Fuß. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Flüchtigen nicht feststellen. Anhand seines Kennzeichens vom Pkw wird nun weiter ermittelt.
