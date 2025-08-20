PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unfallflucht beobachtet

Jena (ots)

Gleich mehrfach stieß ein Pkw-Fahrer beim Einparken gegen ein anderes Fahrzeug. Dies beobachtete am Dienstagabend ein Zeuge in der Kronfeldstraße. Im Anschluss parkte der Verursacher sein Fahrzeug abseits der Unfallstelle und entfernte sich zu Fuß. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Flüchtigen nicht feststellen. Anhand seines Kennzeichens vom Pkw wird nun weiter ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 20.08.2025 – 10:10

    LPI-J: Zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

    Jena (ots) - Beim Versuch, in eine Parklücke in der Wöllnitzer Straße einzuparken, touchierte ein Pkw am Dienstagvormittag gleich zwei parkende Fahrzeuge. Seinen Pkw ließ er anschließend dort stehen und lief davon. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Der Unfallflüchtige konnte schnell ermittelt werden. Er muss sich nun wegen der begangenen Straftat (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:10

    LPI-J: Vermieter bedroht

    Jena (ots) - Im Jenaer Dornbluthweg ist es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte seinen Vermieter bedroht und dabei zwei Messer in den Händen gehalten. Der 45-Jährige hat sich von der Polizei widerstandslos festnehmen lassen. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, ist er in eine medizinische Einrichtung gebracht worden. Alle Beteiligten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Die Messer ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:00

    LPI-J: Postsendung geöffnet

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein Bewohnerin der Friedrich-Ebert-Straße musste am Dienstagabend feststellen, dass ihre Bestellung in einem Mülleimer gelandet ist. Die flache Sendung ist durch einen Unbekannten aus dem Briefkasten entfernt und der Inhalt entnommen worden. Anschließend warf dieser die Sendung in den Müll. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahl auf. Das Beutegut hat einen Wert von etwa 30 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
