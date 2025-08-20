LPI-J: Zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet
Jena (ots)
Beim Versuch, in eine Parklücke in der Wöllnitzer Straße einzuparken, touchierte ein Pkw am Dienstagvormittag gleich zwei parkende Fahrzeuge. Seinen Pkw ließ er anschließend dort stehen und lief davon. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Der Unfallflüchtige konnte schnell ermittelt werden. Er muss sich nun wegen der begangenen Straftat (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) verantworten.
