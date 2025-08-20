Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Postsendung geöffnet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein Bewohnerin der Friedrich-Ebert-Straße musste am Dienstagabend feststellen, dass ihre Bestellung in einem Mülleimer gelandet ist. Die flache Sendung ist durch einen Unbekannten aus dem Briefkasten entfernt und der Inhalt entnommen worden. Anschließend warf dieser die Sendung in den Müll. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahl auf. Das Beutegut hat einen Wert von etwa 30 Euro.

