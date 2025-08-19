LPI-J: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz
Weimar (ots)
Am späten Montagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die L 1052, aus Richtung Nauendorf kommend in Fahrtrichtung Kranichfeld. Auf Höhe der AVENIDA Therme wollte der vor ihm fahrende Pkw abbiegen und bremste entsprechend ab. Der Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig seine Geschwindigkeit anpassen, kam ins Schlingern und schließlich zu Fall. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge gab es nicht. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.
