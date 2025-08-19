PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die L 1052, aus Richtung Nauendorf kommend in Fahrtrichtung Kranichfeld. Auf Höhe der AVENIDA Therme wollte der vor ihm fahrende Pkw abbiegen und bremste entsprechend ab. Der Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig seine Geschwindigkeit anpassen, kam ins Schlingern und schließlich zu Fall. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge gab es nicht. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

