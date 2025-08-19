LPI-J: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bremsnitz: Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor ein Mann während der Fahrt zwischen Weißbach und Bremsnitz sein Bewusstsein. Unkontrolliert fuhr der Kleintransporter mit den vier Insassen am Montagabend weiter geradeaus, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und zerstörte einen Telefonmast. Anschließend rollte das Fahrzeug noch mehrere Meter über eine Weise und kam an einem Wasserlauf zum Stehen. Ein hinzugerufener ...

mehr