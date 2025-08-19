PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit auf Parkplatz artet aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Zwei Männer, die mit einem Sattelzug unterwegs waren, echauffierten sich am Montagnachmittag über einen geparkten Pkw in der Rosa-Luxemburg-Straße. Der Sattelzug musste durch den Pkw derart rangiert werden, dass das Manöver für den Fahrer in Stress ausartete. Als der Nutzer des Pkw hinzukam, entwickelte sich ein Wortgefecht, bei dem er durch einen der beiden Männer stürmisch in sein Fahrzeug gedrängt wurde. Die hinzugerufene Polizei konnte die Gemüter beruhigen und leitete gegen den Aggressor ein Strafverfahren wegen Nötigung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 10:30

    LPI-J: Reifenstecher an drei Fahrzeugen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Am Montagmorgen stellte eine Mitarbeiterin eines Postdienstleisters fest, dass mehrere Fahrzeuge platte Reifen aufwiesen. Beim näheren Hinschauen war zu erkennen, dass jeweils eine Schraube in die Reifen gedreht worden ist. Insgesamt sind drei Reifen drei verschiedener Zustellfahrzeuge betroffen gewesen. Die Polizei wurde hinzugerufen, die nun in dem Fall wegen Sachbeschädigung ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:30

    LPI-J: Diebstahl aus Rohbau

    Jena (ots) - Wie Montagmorgen bekannt wurde, waren über das vergangene Wochenende Unbekannte widerrechtlich auf einer Baustelle. Der oder die Täter begaben sich hier in einen Rohbau in der Jenaer Otto-Schott-Straße. Aus dem Objekt entwendeten diese mehrere Kabel sowie Heizungsrohre, welche schon verbaut gewesen waren. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:30

    LPI-J: Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

    Jena (ots) - Von einer Nebenstraße beabsichtigte ein Autofahrer nach rechts auf die Naumburger Straße aufzufahren. Dabei achtete der 84-Jährige jedoch nicht auf den vorfahrtberechtigten Verkehr, sodass es am Montagvormittag im Ortsteil Jena-Nord zu einem Verkehrsunfall kam. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ohne Verletzungen konnten die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren