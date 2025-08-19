Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit auf Parkplatz artet aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Zwei Männer, die mit einem Sattelzug unterwegs waren, echauffierten sich am Montagnachmittag über einen geparkten Pkw in der Rosa-Luxemburg-Straße. Der Sattelzug musste durch den Pkw derart rangiert werden, dass das Manöver für den Fahrer in Stress ausartete. Als der Nutzer des Pkw hinzukam, entwickelte sich ein Wortgefecht, bei dem er durch einen der beiden Männer stürmisch in sein Fahrzeug gedrängt wurde. Die hinzugerufene Polizei konnte die Gemüter beruhigen und leitete gegen den Aggressor ein Strafverfahren wegen Nötigung ein.

