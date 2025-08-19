PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Jena (ots)

Von einer Nebenstraße beabsichtigte ein Autofahrer nach rechts auf die Naumburger Straße aufzufahren. Dabei achtete der 84-Jährige jedoch nicht auf den vorfahrtberechtigten Verkehr, sodass es am Montagvormittag im Ortsteil Jena-Nord zu einem Verkehrsunfall kam. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ohne Verletzungen konnten die beiden Unfallbeteiligten nach der polizeilichen Aufnahme ihrer Wege gehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

