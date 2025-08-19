PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Kollisionen zwischen Pkw und Fahrrad

Jena (ots)

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit der Beteiligung von Fahrradfahrern ist es am Montagmorgen bzw. -vormittag in Jena gekommen. Von der Alten Hauptstraße wollte ein Autofahrer nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Radler. Es kam zur Kollision, wodurch der 12-Jährige mit seinem Fahrrad stürzte. Am Vormittag bog ein Mann im Bereich der Kollegiengasse verbotswidrig nach links ab und erfasste dadurch einen 46-jährigen Zweiradler. Glücklicherweise sind die Fahrradfahrer jeweils nur leicht verletzt worden. Die 40- und 83- jährigen Verursacher der Unfallgeschehen müssen sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
