Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren und schwer verletzt

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhren zwei Freundinnen mit ihren Fahrzeugen die Straße "Kugelleich" in Blankenhain. Während eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad vorausfuhr, folgte ihr eine 15-Jährige mit einem E-Scooter. Als die Radfahrerin verkehrsbedingt bremste, bemerkte die Scooter-Fahrerin das zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß stürzte die 15-jährige Blankenhainerin auf die Fahrbahn und verletzte sich am Kopf. Sie wurde zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ihre Freundin blieb unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

