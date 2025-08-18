LPI-J: Aufgefahren und schwer verletzt
Weimar (ots)
Am Sonntagnachmittag befuhren zwei Freundinnen mit ihren Fahrzeugen die Straße "Kugelleich" in Blankenhain. Während eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad vorausfuhr, folgte ihr eine 15-Jährige mit einem E-Scooter. Als die Radfahrerin verkehrsbedingt bremste, bemerkte die Scooter-Fahrerin das zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß stürzte die 15-jährige Blankenhainerin auf die Fahrbahn und verletzte sich am Kopf. Sie wurde zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ihre Freundin blieb unverletzt. Sachschaden entstand nicht.
