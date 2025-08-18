PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Aufgefahren und schwer verletzt

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhren zwei Freundinnen mit ihren Fahrzeugen die Straße "Kugelleich" in Blankenhain. Während eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad vorausfuhr, folgte ihr eine 15-Jährige mit einem E-Scooter. Als die Radfahrerin verkehrsbedingt bremste, bemerkte die Scooter-Fahrerin das zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß stürzte die 15-jährige Blankenhainerin auf die Fahrbahn und verletzte sich am Kopf. Sie wurde zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ihre Freundin blieb unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

